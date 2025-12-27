После атаки ВС РФ по энергообъектам над Киевом поднялось огненное грибовидное облако

Российская армия в ночь на субботу, 27 декабря, нанесла удары по энергетическим объектам в Киеве и области. Видеозаписи с места событий опубликовали подписчики Times of Ukraine. На видео зафиксировано, как над украинской столицей поднимается огненное грибовидное облако, в дыму которого отражаются новые вспышки.

По информации Telegram-канала «Повернутые на войне», в Киеве были атакованы семь энергетических объектов. Украинский портал «Зеркало недели» сообщает, что удары были нанесены с применением баллистических ракет, а также перспективных ракетных комплексов «Калибр» и «Кинжал».

«Киев светится голубыми и красными цветами: по городу со всех сторон наносятся удары», — гласит подпись под видео.

Местное новостное агентство УНИАН также подтвердило, что целью российских атак на Киев является украинская энергетическая инфраструктура. Указывается, что в столице до утра сохраняется риск нападений дронов-камикадзе, принадлежащих Вооружённым силам Российской Федерации.