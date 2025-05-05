После инцидента с нападением Кадышева полностью исключит контакт со зрителями

Фанатка, которая напала на народную артистку России Надежду Кадышеву, заявила, что якобы именно журналисты спровоцировали ее на данные агрессивные действия в отношении исполнительницы. Об этом стало известно из сообщения телеграм-канала Mash.

Информация о происшествии с участием Кадышевой появилась в СМИ 4 мая. На видео запечатлен момент нападения на артистку.

Жительница России рассказала, что с ней связались представители одного из СМИ и предложили записать эксклюзивный материал. От женщины требовалось получить комментарий от Кадышевой о якобы возникших проблемах в ее семье.

«Мне позвонили, сказали поехать на концерт к Надежде Кадышевой, надо будет ей сказать, что у вас такое творится в семье, а вы молчите», — объяснилась напавшая на певицу.

Она сообщила, что во время выступления ей давал указания представитель «журналистов», которые с ней связались.

К слову, на произошедшее уже отреагировала пресс-служба Кадышевой. После инцидента коллектив певицы провел анализ мер безопасности на выступлениях. Артисты приняли решение исключить любой физический контакт со зрителями.