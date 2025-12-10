После истории Долиной рынок жилья зовет полицию «на подстраховку»

Фото: [ В новой квартире на 2-м Шаховском проезде в Волоколамске/Медиасток.рф ]

Российский союз участников рынка недвижимости предложил расширить роль МВД в сделках на вторичном рынке жилья. Обращение с инициативами было направлено в Госдуму 20 ноября. Союз считает необходимым дать ведомству право временно приостанавливать регистрацию договоров при наличии признаков мошенничества, сообщает Коммерсантъ .

Также предлагается создать отдельную анкету для продавцов, разработанную совместно с судебно-медицинскими специалистами, и включить ее в обязательный пакет документов. Дополнительно Союз выступил за привлечение психологов МВД для оценки состояния продавцов, если присутствуют сомнительные обстоятельства.

Повышенное внимание к теме возникло после резонансного случая с продажей квартиры певицы Ларисы Долиной. После сделки она перевела деньги злоумышленникам и затем через суд вернула право собственности. Юристы отмечали, что число подобных ситуаций в стране выросло на 15–20%.

На круглом столе, кроме парламентариев, присутствовали представители Верховного суда, Минюста, Росреестра, МВД, Росфинмониторинга, банков, страховых компаний и риелторского сообщества. Среди обсуждаемых проблем — противоречивая судебная практика, отсутствие действенного механизма реституции и низкая защищенность добросовестных покупателей.

Ряд депутатов предложил ввести «период охлаждения» — увеличить сроки регистрации сделок. Отдельно звучала идея привлекать к сделкам родственников продавца, чтобы снизить риск последующего оспаривания.

На фоне скандалов спрос на страхование титула вырос в 7–10 раз, отмечают участники рынка. Эксперты считают, что подключение МВД способно снизить количество спорных сделок и отпугнуть потенциальных нарушителей. Однако меры могут привести к дополнительным расходам и замедлению оборота жилья. Юристы предупреждают, что приостановка регистрации уже возможна по заявлению сторон, а анкета продавца не способна заменить полноценную судебно-психиатрическую экспертизу.