Жителям Бодайбо, которые почти месяц выживали без холодной воды, канализации и тепла, выставили счета за неполученные услуги. Люди пошли в прокуратуру. Исполняющий обязанности прокурора Иркутской области Вячеслав Бабенко 15 апреля по видеосвязи провел прием для жителей Бодайбо и Черемховского района.

В пресс-службе прокуратуры сообщили, что бодайбинцы попросили надзорное ведомство разобраться с перерасчетом платы за жилищно-коммунальные услуги «в связи с ненадлежащим обеспечением холодным водоснабжением». Хотя в ведомстве не уточнили, связаны ли эти обращения с недавней зимней аварией, контекст говорит сам за себя.

Напомним, в конце февраля из-за перемерзшего водовода в Бодайбо остановились несколько котельных, и тысячи человек почти месяц жили без холодной воды, канализации и центрального отопления. Однако после коммунального коллапса горожанам умудрились начислить плату за непоставленное тепло.

Жители Черемховского района Иркутской области, в свою очередь, пожаловались прокурору на неудовлетворительное содержание автомобильной дороги. Детали — что за дорога, где именно она находится, — в прокуратуре решили не раскрывать.

В ведомстве заверили, что по итогам приема Вячеслав Бабенко поручил подчиненным прокурорам принять меры для оперативного разрешения поступивших обращений и восстановления нарушенных прав граждан.