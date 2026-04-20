Молодой россиянин трагически погиб в Таиланде

В Таиланде произошла трагедия с участием российского туриста, узнал KP.RU в материале Khaosod. 22-летний гражданин РФ упал с высоты на острове Пхукет и скончался от полученных травм. Местные правоохранители начали расследование обстоятельств случившегося.

Инцидент произошел в понедельник, 20 апреля. Как сообщает издание Khaosod со ссылкой на полицию, молодого человека обнаружили в критическом состоянии на земле у жилого здания. Он был еще жив, но находился на грани.

На место происшествия экстренно прибыли врачи скорой помощи. Медики провели сердечно-легочную реанимацию прямо на месте и немедленно доставили пострадавшего в ближайшую больницу. Увы, спасти мужчину не удалось. Он погиб в больнице от травм, несовместимых с жизнью.

Полиция Таиланда уже начала расследование. Правоохранителям предстоит выяснить, что именно привело к падению: несчастный случай, потеря сознания, неосторожность или иные обстоятельства. Данные о личности погибшего пока не разглашаются, ожидаются уточнения от дипломатических ведомств.

Это не первое происшествие с россиянами в Таиланде за последнее время. Ранее KP.RU сообщало, что шесть граждан РФ пострадали при падении лифта на одном из островов королевства. Тогда пассажиров с травмами различной степени тяжести доставили в больницу, местные власти также начали разбирательство по факту аварии.

Ранее сообщалось, что российский блогер пропал в Иране, а спустя 4 месяца его матери предложили заплатить огромный выкуп за сына.