Инсульт в 24 года: медсестра из США рассказала о первых симптомах, которые она проигнорировала

24-летняя медсестра из США Алекс Уилсон-Гарза перенесла инсульт, несмотря на молодость, здоровый образ жизни и регулярные занятия спортом. Своей историей она поделилась с изданием Daily Mail, чтобы предупредить других молодых людей о коварстве болезни.

Все случилось внезапно, когда девушка обсуждала с мужем планы на выходные. Она начала невнятно говорить, запинаться на ровных местах. Через несколько секунд левая половина лица и тела ослабли настолько, что Алекс не могла нормально закрыть рот и встать на ноги. Позже она призналась, что запомнила только одно — сильнейшее головокружение.

Будучи медсестрой, Уилсон-Гарза сразу поняла, что симптомы указывают на инсульт. Но она отказывалась в это верить — слишком молодой и здоровой она себя считала. К счастью, муж настоял на поездке в больницу. Там женщину немедленно госпитализировали.

История американки — еще одно напоминание, что инсульт молодеет. Врачи советуют запомнить простой тест FAST: опущение угла рта (Face), слабость в руке (Arm), невнятная речь (Speech) — срочно звонить в скорую (Time). Даже если симптомы быстро прошли, нельзя их игнорировать. Своевременное обращение за помощью может спасти жизнь и предотвратить тяжелые последствия. Алекс повезло: муж оказался настойчивым. Другим может не повезти.

Ранее врач-диетолог раскрыла, кому опасен даже один зубчик чеснока.