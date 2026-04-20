«Вы буквально убиваете свои ноги по утрам»: врач назвал незаметную привычку, которая портит кровоток
Daily Mail: хирург предупредил о вреде резкого подъема с кровати
Фото: [«Подмосковье сегодня»/Сгенерировано нейросетью]
Резкий подъем с кровати по утрам может незаметно вредить сосудам и ухудшать кровообращение, пишет Daily Mail. Как отмечает сосудистый хирург из США Рема Малик, многие игнорируют простое действие, которое помогает телу подготовиться к нагрузке.
По ее словам, во время сна кровоток замедляется, а кровь скапливается в венах ног. Если сразу встать, сосудистая система вынуждена резко справляться с нагрузкой гравитации.
«Если вы резко вскакиваете с кровати, вы даете сосудам мгновенную перегрузку — им приходится срочно поднимать застоявшуюся кровь вверх», — объяснила специалист.
Решением может стать простое упражнение — так называемая «предварительная разминка». Оно заключается в том, чтобы еще лежа в кровати несколько раз сгибать и разгибать стопы, активируя икроножные мышцы.
«Вы буквально включаете свою циркуляцию как двигатель, выталкивая кровь из ног еще до того, как встанете», — отметила Малик.
Эксперты подчеркивают, что икры работают как «второе сердце», помогая крови возвращаться к грудной клетке. При сидячем образе жизни эта система особенно уязвима, что может привести к отекам, тяжести и даже тромбозу.