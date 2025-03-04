После многолетнего перерыва в м.о. Шатура сожгли 10 чучел Масленицы

В городских парках муниципального округа Шатура и возле сельских Домов культуры в воскресенье, 2 марта, весело прошли масленичные гуляния.

Проводы зимы традиционно состоялись увлекательно и весело. В Рошале горожане и гости собирались перед СКЦ «Рошаль». Праздник начался с дегустации блинов. В рамках фестиваля «Блины по правилам, и без!» мастерицы испекли разноцветные блины и создали съедобные композиции. Право дегустировать первыми предоставили членам жюри, которые назвали имя победительницы.

Фото: [ пресс-служба администрации м.о. Шатура ]

Для взрослых и детей проводили интересные мастер-классы, кроме того функционировали интерактивные площадки. Гостям предлагали отчеканить сувенирную монетку «Большая Шатура».

Вкусный фестиваль «Масленичное подворье 2025» прошел в Дмитровском Погосте. Самые активные участники мероприятия собрались в масленичном поезде. Для гостей презентовали театрализацию и концертную программу. Жителей зарядили положительной энергией.

Фото: [ пресс-служба администрации м.о. Шатура ]

В шатурском парке народные гуляния начались с веселых частушек ансамбля русской песни. Гости с радостью встречали артистов фольклорного ансамбля «Услада». На поляне парка для детей и взрослых провели традиционные конкурсы и забавы.

На всех площадках округа были организованы различные мероприятия, но финал был одинаковым — сожжение чучела. В городских парках и около сельских Домов культуры после многолетнего перерыва в почитании народной традиции сожгли 10 чучел Масленицы.