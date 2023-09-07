После обстрела в Донецке загорелась крыша жилого дома

В Донецке после обстрела со стороны Украины в жилом доме начался пожар. Об этом сообщает РИА Новости .

В 13.20 украинские войска выпустили по двум районам Донецка шесть ракет, а 13.26 в службу спасения поступило сообщение о пожаре на улице Куинджи. Выяснилось, что в результате попадания взрывоопасного предмета на крышу жилого дома загорелась кровля. Сообщается, что площадь пожара составила восемьдесят квадратных метров.

Полностью ликвидировать возгорание удалось лишь в 14.47. По предварительным данным, инцидент обошелся без пострадавших.