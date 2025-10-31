После отравления Лепс снова требует алкоголь в гримерку

В райдере певца Григория Лепса по-прежнему указано наличие элитного алкоголя — около 4 литров. Об этом сообщает «Газета.ру» со ссылкой на телеграм-канале Mash. По данным источника, на этот пункт не повлияло недавнее отравление.

В списке требований артиста значатся авиабилеты бизнес-класса, размещение в 5-звездочном отеле и местный водитель. Команда артиста летит экономклассом и живет в стандартных номерах. Суточные Лепса составляют ₽30 тыс., директора — ₽15 тыс., каждому участнику команды выплачивают по ₽5 тыс. Гонорар — ₽15 млн.

В гримерке должны быть премиальное французское вино, 12-летний виски, вода, куриные яйца и закуски. Артист требует присутствия врача-фониатра, которому выплачивают ₽5 тыс. за концерт. Команде разрешено питание, однако алкоголь предоставлять сотрудникам запрещено.

Организаторы обязаны выполнить все пункты. В противном случае Лепс оставляет за собой право перенести или отменить выступление. Ранее зрители концерта во Владивостоке пожаловались на поведение артиста на сцене. После обращений глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин предложил внести певца в «черный список».

