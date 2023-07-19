После пропажи мальчика в Алтайском крае следователи возбудили уголовное дело

Уже четвертый день в Бийске Алтайского края ищут 13-летнего мальчика, который ушел в неизвестном направлении и пропал. 19 июля в СКР по региону сообщили , что возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ (Убийство).

В СК объяснили, что дело возбуждено ввиду безвестного отсутствия ребенка с 15 июля. Александр Плесовских (дата рождения – 22 июня 2010 года) просто ушел из дома в неизвестном направлении вечером того дня. До сих пор ребенок не вышел на связь.

Пропавшего ищут не только сотрудники правоохранительных органов, но и волонтеры, которым требуется помощь добровольцев. Рост ребенка около 160 сантиметров, он худощавый, глаза зеленые, а волосы русые.