После реконструкции автовокзал в Котельниках открылся для пассажиров с новыми удобствами

Фото: [ Пресс-служба администрации г. о. Котельники ]

Глава городского округа Михаил Соболев посетил объект и оценил степень готовности здания к эксплуатации.

Основной объем строительных работ выполнен. В настоящее время осуществляется монтаж современного досмотрового оборудования, включая металлодетекторы и рентген-сканеры для багажа. В здании запланировано открытие столовой, дополнительных касс и туалетных комнат.

Новое здание автовокзала функционирует в штатном режиме. На первом этаже работают зона ожидания, кассы, кафе, камеры хранения и санитарные помещения. На втором этаже продолжаются работы по созданию дополнительного зала ожидания. Общее количество посадочных мест составит около 300.

Инфраструктура включает 6 современных перронов для отправления рейсов в более чем 120 населенных пунктов России, включая Крым, ДНР и ЛНР. Автовокзал расположен в пешей доступности от станции метрополитена.