После ремонта в больнице Озер откроют геронтологическое отделение

Здесь будут оказывать медицинскую помощь пожилым людям, кому уже за 60. Такое решение приняли руководство местной больницы вместе с региональным Минздравом и властями округа.

«Мы провели анализ и выяснилось, что на госпитализацию в терапевтическое отделение поступали в основном люди пожилого возраста. Пациентов моложе 60 лет было менее 5%. Поэтому вместе с руководством Министерства здравоохранения Московской области приняли решение об открытии на территории Озер геронтологического отделения», - пояснил главный врач Коломенской областной больницы Олег Митин.

Он вместе с заместителем главы администрации Городского округа Ларисой Луньковой пообщался с местными жителями, чтобы объяснить им, как изменится озерский филиал.

Геронтологическое отделение откроют после капитального ремонта пятиэтажного корпуса. Здесь пожилые люди будут получать лечение сразу по пяти медицинским направлениям. Это неврология, кардиология, эндокринология, гастроэнтерология и терапия. Отделение оборудуют на 25 пациентов.

Также после окончания капитального ремонта в корпусе вновь заработают хирургическое и приемное отделения. Еще здесь расположатся реанимация и отделение анестезиологии. В этом же здании будет находиться гинекология. А из поликлиники переедет дневной стационар терапии.

Сейчас подрядчик занимается проектом. По плану капитальный ремонт должны закончить к концу весны следующего года.