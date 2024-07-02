После ремонта в подмосковной деревне Селиваниха открылся фельдшерско-акушерский пункт

В городском округе Егорьевск в деревне Селиваниха после проведенного там ремонта начал прием пациентов фельдшерско-акушерский пункт. Об этом рассказали в Министерстве здравоохранения Московской области.

Отмечается, что получить здесь медицинскую помощь могут жители деревень Селиваниха, Пантелеево, Сурово, Батраки и Фирстово. Всего он будет обслуживать почти полторы тысячи человек, в том числе детей.

«Прием в ФАПе ведет фельдшер. Также запланированы выезды узкопрофильных специалистов и врача общей практики. Помимо этого, фельдшер ведет диспансерное наблюдение за пациентами с хроническими заболеваниям. Пациентам доступны телемедицинские консультации и выдача льготных лекарственных препаратов», — рассказал глава ведомства Алексей Сапанюк.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что с начала года больницы Подмосковья оснастили двенадцатью рентген-аппаратами С-дуга, а до конца года поставят еще девять.