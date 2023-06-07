После смерти женщины из-за отмены препарата в Подмосковье проведут проверку
Фото: [©Таисия Воронцова/РИА Новости]
После смерти женщины в Подмосковье из-за отмены препарата Росздравнадзор проведет проверку. Об этом рассказало РИА Новости.
По предварительной информации, женщина принимала препарат для разжижения крови, который ей назначил немецкий врач. После отмены лекарственного средства произошла трагедия: у пациентки случился инсульт. Спасти женщину не удалось, она скончалась.
Информация о происшествии распространилась в социальных сетях и привлекла внимание компетентных органов. Теперь Росздравнадзор проведет проверку, чтобы выяснить детали инцидента.