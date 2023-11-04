После событий февраля 2022 года: россияне массово начали изучать корейский, японский и китайский языки

В России растет спрос на учебники по языкам стран Азии. Так, книги по немецкому языку уступили по популярности корейскому и китайскому, а японский стал популярнее, чем французский. Об этом пишет РБК со ссылкой на статистику объединенной розничной сети «Читай-город — Буквоед».

Хотя источник объясняет спрос не геополитикой, а поп-культурой, экономист и доцент РЭУ им. Г.В. Плеханова Людмила Голощапова отметила, что тенденция снижения интереса к изучению европейских языков наметилась после событий февраля 2022 года на фоне возрастания спроса к освоению языков азиатских стран, таких как Япония, Корея, Китай.

«Наибольший спрос со стороны наших граждан приходится на изучение корейского языка, поскольку японский и китайский для русскоговорящих людей​ — языки довольно сложные. Так, оба этих языка используют сложные системы письма и грамматику, имеют свои собственные системы чтения и произношения. Выучить японский и китайский языки без помощи опытного репетитора вряд-ли получится», — отметила эксперт в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Корейский язык же имеет логичную грамматику и звуковую систему, что делает его относительно легким для изучения русскоязычными людьми, пояснила профессор.

«Также стоит отметить, что в последние годы появилось множество онлайн-курсов и приложений, которые помогают изучать корейский язык самостоятельно. Это делает процесс изучения более доступным и удобным для людей, которые не могут посещать очные курсы», — подытожила экономист.

Ранее в Подмосковье среди школьников резко вырос спрос на восточные языки.