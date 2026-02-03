После страшного падения: судьба малышек из Новогорелова в руках хирургов Петербурга

В Санкт-Петербурге врачи оказывают помощь двум маленьким девочкам, выпавшим с огромной высоты в Новогорелово. По предварительной информации следствия, инцидент произошел в результате действий их матери, пишет « Фонтанка ».

Как стало известно, в настоящее время годовалая и двухлетняя девочки находятся в крайне тяжелом состоянии в реанимационном отделении Детской городской больницы № 1 на Авангардной улице. Медики прилагают все усилия, чтобы спасти жизни малышек.

Трагедия произошла утром 2 февраля в поселке Новогорелово (Ломоносовский район Ленинградской области). По данным Следственного комитета, 23-летняя женщина, гражданка одного из иностранных государств, выбросила своих дочерей с общего балкона на 16-м этаже жилого дома, после чего покончила с собой. На основании этих фактов правоохранительными органами было возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство малолетних». За ходом расследования установлен надзор со стороны прокуратуры Ленинградской области.