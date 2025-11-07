После свадьбы в Донецке SHAMAN и Мизулину уличили в неискренности

Певец Ярослав Дронов, известный под сценическим именем SHAMAN, и руководитель Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина официально зарегистрировали брак в Донецке. Депутат Госдумы Нина Останина раскритиковала решение сыграть свадьбу в зоне проведения специальной военной операции. По ее мнению, подобные события выглядят неуместно и воспринимаются как попытка пиара, сообщает MSK1.RU .

Торжество состоялось в начале ноября и сразу вызвало неоднозначную реакцию. Пока поклонники пары делились поздравлениями, ряд общественных деятелей и политиков осудили выбор места и форму проведения церемонии.

«Но уж если вы туда из своих богатых московских столичных гнездышек направились, то не надо лицемерить и демонстрировать какую-то свою причастность к тем событиям, которые происходят сегодня у нас в Донбассе, в Луганске, в наших приграничных регионах. Не надо имитировать свою сопричастность тем, что ты надеваешь костюмы от-кутюр за бешеную стоимость и при этом изображаешь, что ты якобы тоже сопричастен к этим событиям», — высказалась Останина.

Ранее SHAMAN и Мизулина уже привлекали внимание публики своим отношением. В марте артист во время концерта вывел Екатерину на сцену в белом платье и признался ей в любви. Однако официального предложения тогда не последовало.

