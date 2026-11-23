Система «Антиплагиат» не распознала использование искусственного интеллекта в полностью сгенерированном тексте, поскольку ее алгоритмы предназначены для проверки студенческих и научных работ, а не бытовых материалов. Об этом Агентству городских новостей « Москва » сообщил исполнительный директор компании «Антиплагиат» Евгений Лукьянчиков, комментируя сообщения СМИ о том, что программа оценила оригинальность написанного нейросетью текста в 95%.

По его словам, текст не относится ни к ВКР, ни к научной или дипломной работе — в систему был загружен неспецифический для нее текст. Лукьянчиков пояснил, что алгоритмы «Антиплагиата» обучены и калиброваны на корпусах студенческих и научных работ, поэтому логично, что такой бытовой текст будет оцениваться в логике написания академических работ и покажет нерелевантный результат.

По словам исполнительного директора, автоматическая проверка помогает преподавателям выявлять материалы, требующие дополнительного изучения, однако окончательное решение об оценке работы принимает человек. Он подчеркнул, что ни один цифровой сервис, включая их, не может быть судьей в оценке учебной или научной работы: программа лишь показывает преподавателю, на что стоит обратить внимание, а решение остается за человеком, который оценивает работу, разговаривает со студентом и проверяет, насколько тот владеет темой. Вывод о том, понял ли автор то, что написал, не сделает ни одна программа.

Лукьянчиков добавил, что разработчики изучают обращения пользователей и обсуждают спорные случаи со студентами, преподавателями и исследователями, чтобы совершенствовать алгоритмы проверки.

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