После заката 2 сентября москвичи увидят Венеру рядом со звездой Спикой: когда смотреть и куда направить взгляд
Астроном Кравченко: Венера будет видна после заката над западным горизонтом
Жители Москвы 2 сентября после захода солнца смогут увидеть Венеру рядом со звездой Спикой. Об этом Агентству городских новостей «Москва» рассказала старший научный сотрудник лаборатории релятивистской астрофизики МФТИ Евгения Кравченко.
По ее словам, Венера и Спика находятся на очень разных расстояниях от Земли, но с точки зрения наблюдателя окажутся близко — примерно в 1,5–1,7 углового градуса, что сопоставимо с тремя лунными дисками. Пару можно будет заметить сразу после заката низко над западным или западно-юго-западным горизонтом. Поэтому для наблюдений лучше выбирать место с максимально открытым горизонтом.
Кравченко пояснила, что невооруженным глазом ярче всего будет видна Венера — после Солнца и Луны это самый яркий объект неба. Ее блеск 2 сентября составит примерно минус 4,6 звездной величины. Спика — одна из самых ярких звезд созвездия Девы, но ее видимый блеск около плюс 1-й звездной величины, поэтому рядом с Венерой звезда будет выглядеть заметно слабее.