После заката 2 сентября москвичи увидят Венеру рядом со звездой Спикой: когда смотреть и куда направить взгляд

По ее словам, Венера и Спика находятся на очень разных расстояниях от Земли, но с точки зрения наблюдателя окажутся близко — примерно в 1,5–1,7 углового градуса, что сопоставимо с тремя лунными дисками. Пару можно будет заметить сразу после заката низко над западным или западно-юго-западным горизонтом. Поэтому для наблюдений лучше выбирать место с максимально открытым горизонтом.

Кравченко пояснила, что невооруженным глазом ярче всего будет видна Венера — после Солнца и Луны это самый яркий объект неба. Ее блеск 2 сентября составит примерно минус 4,6 звездной величины. Спика — одна из самых ярких звезд созвездия Девы, но ее видимый блеск около плюс 1-й звездной величины, поэтому рядом с Венерой звезда будет выглядеть заметно слабее.