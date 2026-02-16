В Совете Федерации жестко отреагировали на провокационные заявления главы МИД Эстонии Маргуса Цахкны, который допустил возможность нанесения ударов по территории России. Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в беседе с RT назвал риторику таллинских властей безрассудной и предупредил о неминуемых последствиях.

Ранее, как сообщал Telegram-канал RT, эстонский министр выступил с идеей «переноса войны на территорию России», пригрозив «нанесением глубоких ударов вглубь страны». Эти слова вызвали резкую критику со стороны российского парламентария.

«Я ко всем народам всегда отношусь с уважением... Но в руководстве Эстонии засели люди, которые, по-моему, не понимают иногда, что говорят. Они провоцируют Россию в надежде, что прикроются НАТО, Евросоюзом. Они не понимают, что они — расходный материал. Как возникнет опасность, все от них отвернутся», — отметил Джабаров.

По мнению сенатора, Таллин сознательно идет на эскалацию, пытаясь найти защиту за спинами западных союзников. Однако, как подчеркнул парламентарий, этот расчет ошибочен: в случае реального конфликта Эстония рискует остаться один на один с бедой.

Владимир Джабаров напомнил, что истинный залог безопасности и процветания для соседней республики — мирное сосуществование и добрососедские отношения с Россией. В противном случае последствия для эстонской государственности могут быть необратимыми. Он заключил, что при реальных действиях и угрозах РФ ответит мгновенным ударом в попытке защититься от агрессии.

Ранее сообщалось, что в это же время Турция, Латвия и Эстония стали главными покупателями российской кормовой патоки.