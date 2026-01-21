«Последнее прибежище». Терминал вместо приюта: десятки бездомных захватили аэропорт Джона Кеннеди

Терминал аэровокзальной железной дороги AirTrain в нью-йоркском аэропорту имени Джона Кеннеди де-факто превратился в круглосуточный приют для десятков людей без определенного места жительства.

По информации издания New York Post, их присутствие создает напряженную обстановку для туристов, которые сталкиваются с попрошайничеством и не могут воспользоваться занятыми общественными зонами и туалетами.

Пассажиры сообщают, что их преследуют настойчивые требования дать денег, при этом обращения к полиции часто остаются безрезультатными. Один из туристов, Майкл, прилетевший из Флориды, рассказал, как он и его невеста подверглись преследованию со стороны группы мужчин, требовавших наличные.

Владельцы магазинов в терминале констатируют, что скопления бездомных у входов отпугивают клиентов, а с наступлением морозов ситуация лишь обострилась — люди ищут спасения от холода в теплых залах. Как пояснил один из бездомных по имени Гриффин, многие воспринимают AirTrain как более безопасную альтернативу переполненным и криминогенным городским приютам, что и приводит к такому скоплению людей в транспортном узле.

