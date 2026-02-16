«Последнее слово» не прозвучало: скандальный катер саратовского губернатора застрял в судебной пробке

В Саратове судебный процесс по громкому делу о «губернаторском катере» неожиданно взял паузу. В Октябрьском районном суде сегодня должно было прозвучать «последнее слово» подсудимых, однако заседание пошло по непредвиденному сценарию, пишет ИА « Взгляд-инфо ».

На скамье подсудимых — бывший руководитель областной службы спасения Павел Кориков и экс-инспектор ГИМС, начальник водолазной службы Дмитрий Илларионов. Им вменяют злоупотребление должностными полномочиями. Расследование велось по личному указанию председателя СК Александра Бастрыкина.

Внезапно для всех гособвинитель Владимир Кондриков заявил ходатайство о возврате процесса на стадию рассмотрения по существу, мотивируя это появлением новых обстоятельств и необходимостью повторно допросить свидетелей. Защита посчитала это требование неправомерным. Тем не менее судья Ксения Кузнецова ходатайство удовлетворила, потребовав от прокурора впредь обеспечивать явку свидетелей своевременно. Следующее заседание назначено на 19 февраля.

Напомним, скандал разразился осенью 2022 года, когда для нужд областной службы спасения за почти 40 миллионов рублей приобрели катер T Rex 40. В техническом задании фигурировали характеристики, больше напоминающие яхту для VIP-отдыха: отделка натуральным деревом, кожаные сиденья, обеденная зона с трансформируемым диваном, отдельная каюта с двумя спальными местами, душ, санузел, камбуз с газовой плитой и холодильником. Судно было рассчитано на комфортный отдых 12 человек.

Единственным участником торгов стало пермское ООО «Авангард», с которым и заключили контракт. Следствие выяснило, что реальная стоимость катера почти вдвое ниже, а разница осела в карманах участников схемы. Более того, судно ниоткуда не доставляли — оно уже стояло в Саратове на базе «Эдельвейс» и даже продавалось через сайты объявлений. «Авангард» заработал на сделке более трех миллионов рублей.