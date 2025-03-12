Последнее свободное место осталось на Аллее Героев Ростова

На Аллее Героев Северного кладбища Ростова, в Секторе мужества, где хоронят военных, погибших на Украине, осталось лишь одно незанятое место. Журналист 161.RU, побывавший на месте почетных захоронений, констатировал , что выделенная территория почти исчерпана.

Сектор мужества находится вблизи 9-го квартала кладбища. Первые погребения здесь были произведены в 2022 году; в апреле их насчитывалось 11. К середине лета того же года число могил увеличилось до 22, а к концу осени достигло 42.

С прошлого года здесь установлен памятный камень в честь павших воинов, отмеченных орденом Мужества и медалью «За отвагу».

В Секторе мужества могилы расположены в три-четыре ряда, в зависимости от участка. В начале сектора, где установлены надгробия, захоронения образуют ряд из пяти могил.

Единственное свободное место находится в дальней западной части территории; последние два соседних места в ряду уже заняты.

Ранее сообщалось, что Путин поручил проработать выделение гектара земли участникам СВО.