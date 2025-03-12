Участники СВО смогут получить гектар земли

Вице-премьер Юрий Трутнев, занимающий пост полпреда президента в Дальневосточном федеральном округе, выступил с инициативой о расширении программы «дальневосточного гектара» на всю территорию России, за исключением Московской и Санкт-Петербургской зон, сообщил РБК.

По данным издания, предложение касается участников СВО и членов их семей. В Министерстве экономического развития подтвердили факт получения поручения и заявили о намерении представить свои предложения в установленные сроки.

Согласно письму Трутнева от 4 февраля, интерес к программе «Гектар на Дальнем Востоке и в Арктике» стабильно растет, землю используют для различных целей.

Полпред подчеркнул, что данная мера может стать значимой формой поддержки военнослужащих, однако соответствующий федеральный закон, позволяющий предоставлять такую льготу по всей стране, в настоящее время отсутствует.

Трутнев предложил поручить Росреестру совместно с заинтересованными министерствами внести необходимые изменения в законодательство.

Также Росреестру предложено усовершенствовать информационные системы, связанные с предоставлением земельных участков.

Ранее сообщалось, что Путин внес в Госдуму проект об установлении Дня воинской славы России 9 августа.