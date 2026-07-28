Угроза, спрятанная в тающих льдах: в Антарктиде нашли опасные ртутные залежи

Таяние льда в Антарктиде высвобождает опасные объемы ртути, которая сотни и тысячи лет была заперта в ледяных глыбах, пишет Daily Mail. Исследователи Пекинского университета изучили донные отложения у Антарктического полуострова и предупредили, что процесс может серьезно повлиять на полярные экосистемы.

В работе, опубликованной в PNAS Environmental Sciences, ученые проанализировали образцы из 16 точек у северо-западной части континента. Оказалось, что ртуть на континентальном шельфе сейчас накапливается со скоростью 93 микрограмма на квадратный метр в год — примерно вдвое быстрее, чем на других шельфах.

С начала индустриализации этот показатель вырос на 160%. Одного только загрязнения атмосферы недостаточно, чтобы объяснить скачок: ключевую роль, по мнению авторов, играет быстрое отступление льда.

Когда лед тает, в океан попадает ртуть, накопленная за долгие периоды. Одновременно открытая вода получает больше света, растет фитопланктон и активнее всасывает ртуть из воздуха. По оценке исследователей, выброс ртути с талой водой увеличился на 550%, а поглощение из атмосферы — на 350%.

Особенно уязвим Антарктический полуостров: он занимает менее 5% площади континента, но дал 60% потерь массы шельфовых ледников за последние 30 лет. Ранее ученые уже находили повышенные уровни ртути в крови у большинства видов антарктических морских птиц.