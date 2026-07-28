Будущее ИИ в медицине: чем полезны и опасны умные устройства

Машинное обучение все активнее входит в медицинские устройства: оно помогает быстрее анализировать данные, раньше находить болезни и снижать нагрузку на врачей, пишет Med-Tech Insights. Но консультант по встроенному ПО и электронике Казимеж Круль предупреждает: такие системы не «понимают» диагноз, а лишь ищут закономерности в данных.

В сильных сценариях ML уже дает заметный эффект. Например, инструмент, созданный при поддержке фонда British Heart Foundation, анализирует МРТ сердца за 20 секунд и, по оценкам, может экономить около 3000 рабочих дней врачей в год.

Главная причина для осторожности — ошибочное обучение. В одном известном случае модели для анализа рентгена грудной клетки научились связывать пневмоторакс не с состоянием легкого, а с наличием дренажной трубки. На тестах система выглядела успешной, но могла пропускать пациентов без такого визуального «ярлыка».

Еще один риск — автоматическое доверие к ИИ. Уверенный текст или высокий процент в диагнозе могут убедить врача быстрее, чем заслуживает модель, поэтому человек должен оставаться последней линией проверки в любом случае.

Перспективным направлением Круль называет обработку данных прямо в устройстве, без постоянной отправки в облако. Это снижает задержки, экономит заряд и лучше защищает чувствительную информацию.

Вывод автора прост: медицинский ИИ может открыть новую главу в здравоохранении, но только если его будут внимательно проектировать, регулировать и использовать как поддержку врача, а не замену клинического мышления.