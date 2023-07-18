Министерство культуры Украины сообщило о намерениях популяризировать в стране использование английского языка. Глава ведомства Александр Ткаченко в эфире местного ТВ заявил, что соответствующий план действий уже разработан.

Министр подчеркнул, что Украина отстает от европейских государств по уровню знания английского. Он анонсировал публикацию документа, призванного устранить пробелы.

По мнению президента АНО «Евразийский институт молодежных инициатив» Юрия Самонкина, сегодня Украина фактически вбивает последний гвоздь в крышку гроба своей самоидентичности.

«Сейчас идет активная борьба со всеми элементами и историческими тенденциями, которые некогда связывали все постсоветское пространство. Перечеркивают историю, фальсифицируют, забывают память участников украинских фронтов ВОВ, возводят культ неонацистов в рамках государственной идеологии», — заявил политолог в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня».

Одним из шагов, направленных на уничтожение какой бы то ни было самостоятельности, как раз является попытка навязать населению Украины повсеместное использование английского, добавил Самонкин. Однако как бы ни старался Киев, украинцы не станут в Европе «своими», считает эксперт.

«Английский язык в принципе они должны знать, но в этом есть и свои минусы, потому что для Запада украинцы — это просто дешевая рабочая сила. К ним относятся дешево и неподобающим образом, поэтому, конечно же, последствия могут быть печальные», — сказал он.

Политолог уверен: в погоне за «мифическим западным раем» Украина полностью утратила политическую, экономическую, культурную и даже языковую идентичность.

Ранее бывший американский судья рассказал, как США используют Украину для войны с Россией.