Последний поклон любимой артистке: Москва простится с Березовец-Скачковой 9 января

Прощание с Березовец-Скачковой состоится в Храме святителя Николая в Покровском

Фото: [istockphoto.com/PeopleImages]

Прощание с актрисой Александрой Березовец-Скачковой состоится 10 января в 11:00. Об этом сообщили в официальном Telegram-канале Московского художественного театра им. А. П. Чехова, передает ТАСС.

Церемония пройдет в Храме святителя Николая в Покровском на улице Бакунинской в Москве. Информация опубликована в официальном Telegram-канале Московского художественного театра имени А. П. Чехова.

После завершения гражданской панихиды и кремации прах актрисы будет захоронен на Хованском кладбище.

Александра Березовец-Скачкова скончалась 3 января на 53-м году жизни.

