Последний поклон любимой артистке: Москва простится с Березовец-Скачковой 9 января
Прощание с Березовец-Скачковой состоится в Храме святителя Николая в Покровском
Прощание с актрисой Александрой Березовец-Скачковой состоится 10 января в 11:00. Об этом сообщили в официальном Telegram-канале Московского художественного театра им. А. П. Чехова, передает ТАСС.
Церемония пройдет в Храме святителя Николая в Покровском на улице Бакунинской в Москве. Информация опубликована в официальном Telegram-канале Московского художественного театра имени А. П. Чехова.
После завершения гражданской панихиды и кремации прах актрисы будет захоронен на Хованском кладбище.
Александра Березовец-Скачкова скончалась 3 января на 53-м году жизни.
