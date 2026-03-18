Последний шанс: названы некитайские кроссоверы до 4 млн, которые отдают почти даром

На фоне взрывного роста продаж параллельного импорта эксперты составили список доступных иномарок. В подборку вошли модели известных брендов с моторами до 160 лошадиных сил. Об этом сообщает Autonews .

Аналитики зафиксировали значительное оживление на российском автомобильном рынке в начале 2026 года. Согласно информации, которой поделился глава агентства «Автостат» Сергей Целиков, объем реализации новых машин зарубежных брендов, ввезенных по схеме параллельного импорта, достиг 24,4 тысячи единиц. Этот показатель оказался почти в два с половиной раза выше, чем за аналогичный период прошлого года.

В связи с сохраняющимся спросом издание Autonews провело мониторинг предложений столичных дилеров и подготовило перечень доступных автомобилей. В него вошли кроссоверы и один внедорожник, стоимость которых не превышает 4 миллионов рублей. Важное условие отбора — мощность силового агрегата до 160 лошадиных сил, что позволяет машинам подпадать под пониженную ставку утилизационного сбора.

В списке оказалась Skoda Kamiq, которую можно отыскать в автосалонах Казани и Ростова-на-Дону. Популярная корейская модель Kia Seltos стартует в цене от 3 миллионов рублей. В московских шоу-румах еще присутствует Volkswagen Tharu 300, правда, в очень ограниченном количестве. Любителям марки Mazda стоит присмотреться к CX-5 — экземпляры с нужными характеристиками реально найти примерно за 4 миллиона рублей. Также в подборке присутствует Kia Soul третьего поколения в комплектации Luxe. Отдельного упоминания удостоился внедорожник Suzuki Jimny, который благодаря льготному утильсбору остается единственным представителем своего класса в бюджетном сегменте до 4 миллионов рублей.