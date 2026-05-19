Последний сигнал у скалы, девять месяцев тишины: СК возобновил поиски семьи Усольцевых в красноярской тайге

Следственный комитет начал новый этап поисков семьи Усольцевых, пропавшей в тайге Красноярского края почти девять месяцев назад. Как передает aif.ru , помощник руководителя СК России по Красноярскому краю и Хакасии Юлия Арбузова сообщила, что появились данные о сигналах с мобильных телефонов пропавших.

По ее словам, телефон 48-летней Ирины Усольцевой остался в машине, и его с собой не взяли. Сигнал с телефона 64-летнего главы семейства Сергея Усольцева в последний раз был зафиксирован в районе скал в Партизанском районе, недалеко от горы Алат. Арбузова уточнила, что сейчас оба телефона неактивны. В региональном следствии официально придерживаются версии о несчастном случае.