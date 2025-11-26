Последний в этом году ларек демонтировали в Измайлове: план выполнен досрочно

В Ленинском округе завершили программу сноса нестационарных торговых объектов, запланированную на 2025 год. Последним демонтировали ларек у дома 12А в поселке Измайлово.

Как сообщил глава округа Станислав Каторов, за год убрали 128 объектов — больше, чем предполагал план. Список точек корректировали по обращениям жителей и при выявлении нарушений.

Власти подчеркнули, что работа продолжится: незаконные сооружения на муниципальной земле будут демонтировать в течение 30 дней после обнаружения. В районе сквера в Измайлово планируется приведение капитальных строений к современным стандартам благоустройства, все устаревшие и незаконные киоски также уберут. Инициатива реализуется по распоряжению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева.