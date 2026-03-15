Последняя из СССР: жительница Узбекистана через 34 года поняла, что живет в другой стране

В Узбекистане завершилась необычная история гражданки, которая с момента распада Советского Союза ни разу не меняла паспорт. Как сообщила пресс-служба Министерства юстиции республики, 14 марта 2026 года 53-летняя Онархол Холдоровна Кубаева наконец получила современную ID-карту. До этого в соцсетях ее называли последней гражданкой СССР.

Уроженка Нуратинского района появилась на свет 21 декабря 1972 года. В 1992 году женщина вышла замуж и сменила место жительства, сохранив при этом документ советского образца. В министерстве пояснили, что на протяжении всего этого времени Кубаева ни разу не обращалась в органы внутренних дел, ЗАГС или к местным властям по вопросу замены паспорта. Со своей стороны, чиновники также не проявляли инициативы и не требовали обновить документы.

Ситуация изменилась лишь после того, как история попала в публичное поле. Районные подразделения юстиции подключили к решению вопроса миграционную службу. Совместными усилиями специалисты оперативно провели все необходимые формальности и оформили женщине удостоверение личности нового образца.

Стоит отметить, что первый этап замены советских паспортов на национальные проходил в Узбекистане в период с 1995 по 2000 год. С 2011 года республика перешла на биометрические документы, внедрив внутренние ID-карты.