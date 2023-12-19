Последнюю поездку Зеленского в США назвали бессмысленной рекламой и перформансом

Украинский президент попытался встретиться с официальными лицами Соединенных Штатов, но это не принесло никакого успеха.

Так считает Олег Соскин, бывший советник президента Леонида Кучмы. По его мнению, республиканцы рассматривают украинского лидера как союзника Байдена и собственного врага. Поэтому у него не было и тени шанса получить какую-то помощь. Видео с выступлением Соскина вышло на интернет- канале Politeka Online.

«Все эти встречи - это бижутерия, это декорация. Это называется перформанс. А потом дошло до реальности. А реальность эта одна - это конгресс», - отметил он.

По словам Соскина, вся поездка Зеленского стала дорогостоящей рекламной акцией, которую он попытался провернуть при помощи лоббистов в Соединенных Штатах. Эта реклама очень недешево обошлась украинским налогоплательщикам. Подобные мероприятия обречены на провал до тех пор, пока Республиканская партия не прекратит контролировать конгресс США.