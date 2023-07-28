«Последствия могут быть трагичными»: уфолог рассказал, чем закончатся эксперименты США с телами инопланетян

Бывший сотрудник американской разведки Дэвид Груш сообщил, что инопланетяне существуют, и правительство США якобы владеет телами нескольких из них. Он также добавил, что военные и сотрудники ЦРУ сталкивались с неопознанными летающими объектами.

По словам уфолога Юрия Сенькина, американские ученые действительно проводят эксперименты над телами инопланетных существ после ряда крушений некоторые объектов.

«Касательно самих тел, скорее всего они изучают результаты прошлых лет, используя современные технологии и научные достижения. Сам спектр изучения может быть очень широким: от генетических до биологических экспериментов. Также они могут исследовать принцип жизнедеятельности пришельцев и их эволюции в других мирах», — заявил эксперт корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Уфолог отметил, что американские ученые могут изучать и влияние физики нашей планеты, наших пространства и измерения на внеземных гостей. Возможно, по словам собеседника, американцы пытаться определить, откуда они прибыли.

«Данные, полученные или получаемые при изучении, могут применяться как в военных, биологических, генетических разработках, так и в новых проектах, данные которых могут быть очень важными для человечества в области освоения ближнего и межзвездного пространства в будущем или далеком будущем», — пояснил Сенькин.

Кроме того, по мнению собеседника, возможно применение исследований и их результатов в проектах по модификации человека с целью улучшения его физических и биологических функций.

«Но важно знать и понимать, что игры с чужими генетическими материалами из «других миров» — это игра с огнем для человечества. Последствия могут быть трагичными. От мировой мутации всего человеческого вида до вымирания», — добавил специалист.

По словам уфолога, Дэвид Груш в своем докладе не смог рассказать абсолютно все. Материалы слишком секретные, есть риск создать панику в обществе и порушить экономики ведущих стран мира, заключил Сенькин.

Ранее эксперт предположил, есть ли у инопланетян характер и эмоции.