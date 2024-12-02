Последствия непогоды оперативно устраняют на улицах Пушкино

Пушкинские коммунальщики ежедневно отвечают на различные погодные вызовы, будь то обильные мокрые осадки или снег при разных температурных скачках. Специалисты оперативно убирают территории у соцобъектов, улицы с большой проходимостью, придомовые зоны и многие другие локации города.

Сотрудники местного МБУ проводят уборку и очистку урн, очищение дорог и их обработку противогололедными составами, обрезку деревьев и кустарников. Помимо этого, в компетенции специалистов починка дорожных ям, удаление несанкционированной рекламы, ремонт игровых площадок, обслуживание остановок общественного транспорта, очистка канализаций и многие другие работы.

Благодаря своевременной работе Пушкино становится чище и комфортнее для населения даже в условиях непредсказуемой погоды.