Последствия непогоды устранили в Химках почти по 150 адресам

Глава округа Химки Елена Землякова рассказала про ликвидацию последствий непогоды в муниципалитете. Она перечислила адреса, где удалось улучшить обстановку.

Так, бригады активно трудятся в Сходне, микрорайоне Клязьма-Старбеево, Подрезково, Луневском и Кутузовском. Там убирают поваленные деревья, освобождают проезды и дороги. Порубочные остатки вывезут с мест в течение трех дней.

Также проводятся работы по восстановлению освещения на улице Молодежной в микрорайоне Новогорск-Планерная и улице Пожарского в Левобережном. Специалисты распределены на минимум 80 адресов микрорайона.

Занимаются и критичным для жителей вопросом тепла. В некоторых домах его отключили. Представители территориальных управлений обошли 30 адресов в микрорайонах Клязьма-Старбеево, Новогорск-Планерная, Левобережном и Сходне.

«ТСК Мосэнерго» и управляющие компания продолжают работы, а также принимают обращения жителей. Они могут позвонить на горячую линию администрации (+7(495)-793-01-01), «ТСК Мосэнерго» (+7 (495) 225-14-33) или «Светлую линию» Россетей (8-800-220-0-220).

Ранее «Россети» объяснили беспрецедентные масштабы аварии на электросетях в Подмосковье.