Последствия плена: у Валентины Ушкаловой, год скрывавшейся от оккупантов Суджи, обнаружили рак из-за пережитого

Валентине Ушкаловой, бежавшей из Курской области и пережившей год оккупации, скрываясь сначала в развалинах своего жилища, а затем в Суджанском интернате и лагере для переселенцев в украинском городе Сумы, диагностировали рак в запущенной форме. По словам ее дочери Юлии Мозжухиной, врачи связывают развитие болезни у пожилой женщины с сильнейшим стрессом и недоеданием, которые она перенесла, передает «Лента.ру».

В настоящее время Ушкалова находится в реанимационном отделении из-за осложнений, возникших после хирургического вмешательства.

Злокачественное новообразование распространилось на печень, образовав метастазы. В конце августа 2025 года хирурги Сеченовского университета в Москве удалили опухоль, однако впоследствии у пациентки началось интенсивное гнойное воспаление, остановить которое не удается. Близкие опасаются, что организм пожилой женщины не справится с последствиями болезни.

«Врачи говорят, что ситуация стабильна. Но что это — стабильно хорошо или стабильно плохо, какие прогнозы, к чему готовиться — не сообщают: Я не успела после этого плена даже надышаться на маму… Когда у нее начал сильно течь гной, мы, конечно, забеспокоились. Но нам сказали, что так бывает, и что динамика положительная», — поделилась Юлия Мозжухина.

Она подчеркнула, что находится в постоянном контакте с матерью.

«Я умоляю: мамочка, пожалуйста, борись за жизнь. И она борется из последних сил. Она не сдается», — говорит Юлия.

Валентина и Александр Ушкаловы жили в приграничном селе Малая Локна. В августе 2024 года, после того как ВСУ вторглись в Курскую область, этот населенный пункт был практически стерт с лица земли. Никто не предупредил пенсионеров об опасности, и они не смогли своевременно покинуть село. Позднее российские военные предприняли попытку их эвакуировать, но она оказалась неудачной.

Солдаты разместили супругов Ушкаловых в подземном бункере, сохранившемся со времен Великой Отечественной войны и расположенном под старым вокзалом. Однако вскоре стало очевидно, что убежище обнаружено, и ВСУ рано или поздно придут туда. Тогда пожилая пара приняла решение вернуться к руинам собственного дома.

От их жилища в Малой Локне остались только обломки, но подвал каким-то чудом уцелел. Там супруги прожили несколько месяцев, до наступления холодов. От голода их спасали заготовки и консервы, но постоянной проблемой была жажда. Александр, маскируясь, ползком добирался до ручья, чтобы набрать воды.

