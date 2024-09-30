Последствия разрушительного торнадо устраняют в Подмосковье
Фото: [t.me/rossetimr_ru]
В Подмосковье устраняют последствия непогоды. Как сообщают очевидцы, в Клину прошел торнадо. За полчаса до этого в округе непрерывно были слышны раскаты грома.
По словам местных жителей, больше всего от непогоды пострадала деревня Березино. Там сильный ветер погнул и повалил деревья, сорвал кровли с домов и оборвал провода.
Энергетики компании «Россети Московский регион» не допустили массовых нарушений электроснабжения на севере региона из-за непогоды, специалисты оперативно приступили к ликвидации последствий смерча и ливней, сообщается в соцсетях организации.
«В деревне Березино городского округа Клин смерч повалил сотни деревьев, сорвал крыши практически со всех домов, а их в деревне около семидесяти», — отметили в компании.