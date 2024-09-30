Последствия разрушительного торнадо устраняют в Подмосковье

В Подмосковье устраняют последствия непогоды. Как сообщают очевидцы, в Клину прошел торнадо. За полчаса до этого в округе непрерывно были слышны раскаты грома.

По словам местных жителей, больше всего от непогоды пострадала деревня Березино. Там сильный ветер погнул и повалил деревья, сорвал кровли с домов и оборвал провода.

Энергетики компании «Россети Московский регион» не допустили массовых нарушений электроснабжения на севере региона из-за непогоды, специалисты оперативно приступили к ликвидации последствий смерча и ливней, сообщается в соцсетях организации.