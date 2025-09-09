Последствия удара ВСУ по жилой многоэтажке в Макеевке попали на видео

В Телеграм-канале эксперта Центра военно-политической журналистики Бориса Рожина был опубликован видеоролик, снятый жителем Макеевки. На видео запечатлен момент, когда беспилотный летательный аппарат Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковал жилой многоквартирный дом.

Вечером 8 сентября стало известно о масштабной атаке ВСУ на Донецк и Макеевку, в ходе которой были использованы ракеты и дроны. Глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что в результате нападения погибли два человека, а еще 16 получили ранения. Кроме того, 14 объектов гражданской инфраструктуры получили повреждения.

«Вот так Украина поздравляет нас с днем освобождения Донбасса», — прокомментировал автор кадров.

На видеозаписи видно, как в многоквартирном доме пылают четыре окна. После попадания снаряда огонь распространился на два этажа здания.