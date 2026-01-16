Послевкусие в виде риска: как обычная еда оказалась миной замедленного действия для мозга

Крупное исследование в рамках проекта UK Biobank, проведенное специалистами из Университета Ливерпуля, выявило новую потенциальную связь между уровнем сахара в крови и риском развития болезни Альцгеймера. Ученые установили, что выраженный подъем глюкозы после приема пищи, состояние, известное как постпрандиальная гипергликемия, может увеличивать вероятность этого нейродегенеративного заболевания почти на 70%, пишет prokazan .

Примечательно, что обнаруженная связь, по данным исследователей, не объясняется традиционными факторами, такими как уменьшение общего объема головного мозга или повреждение его белого вещества. Это указывает на существование иного, менее очевидного биологического механизма, который делает именно резкие колебания уровня глюкозы потенциально опасными для здоровья нервной системы.

Ученые подчеркивают важность контроля уровня сахара не только натощак, но и после еды. По их мнению, эта рекомендация актуальна не только для пациентов с диабетом. Поддержание стабильного уровня глюкозы в крови после приема пищи может рассматриваться как возможная превентивная мера для снижения риска деменции в будущем. Для этого могут быть эффективны изменения в питании и образе жизни.

Специалисты отмечают, что даже незначительные, но резкие скачки сахара могут нести в себе риск. Поэтому они советуют обращать внимание на реакцию организма после еды и при необходимости корректировать диету, чтобы смягчать такие гликемические перепады.

