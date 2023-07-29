«Посмотри, как Димасик сладко спит»: страшный вещий сон разбудил подругу погибшего бойца

Когда житель Ульяновска Дмитрий Николаев ушел на спецоперацию, его осталась ждать девушка, Дарина Царегородцева. С самого начала боевых действий сердце у нее было не на месте. И не зря — всего через несколько дней после начала СВО Дима погиб.

Как признается Дарина, любимый мужчина снился ей, и не раз. Еще до того, как все узнали о его смерти.

«Последний раз он мне приснился 13 апреля. И после этого сна, буквально через полчаса, я узнаю, что его не стало. Его привезли в Ульяновск из Ростова-на-Дону 14 апреля, а похоронили 15-го числа на Архангельском кладбище», — отмечает Царегородцева, говоря с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Дарине все время снились похороны бойца. По ее словам, весь март был один и тот же сон, и только последний сон был о том, будто бы Дима разбудил ее.

«Рука в военной форме, а я сразу поняла, что это он. Потому что на руке была родинка и часы. Его часы. А снилось, что стою у красивого большого коричневого гроба с двумя крышками. Вокруг много цветов, большие венки и даже люди были те, которых я не видела ни разу. И слышу голос брата Димы, Жени: «Идем, Дарин, посмотри, как Димасик сладко спит», — вспоминает девушка.

Царегородцева поразилась, когда именно эти слова Женя сказал ей на похоронах.

«Может, это вещие сны, я не знаю. Но только сейчас я начинаю понимать, что Дима уже тогда показывал, что погиб, и что нас ожидает в будущем», — считает Дарина.

Для Евгения потеря брата-близнеца тоже была тяжелым ударом. Наша собеседница отмечает, что Дима и Женя были похожи не только внешне, но и поступками.

«Женя мне его очень сильно напоминает. Я думаю, можно было их по характеру отличить немного. Но вот поступки, как мне кажется, одни. Я считаю, что все зависит от воспитания. Их родители воспитали достойных сыновей, которыми можно гордиться», — убеждена девушка.

Полную историю бойца Дмитрия Николаева читайте здесь.