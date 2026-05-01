Посмотрите на лед: Плющенко раскрыл, как изменится тренировка чемпионов к 2028 году

Международный союз конькобежцев (ISU) готовит самое радикальное изменение правил в истории фигурного катания. Речь идет о разделении программ на чисто техническую и художественную, где в одной будут только прыжки, а во второй — их полное отсутствие. Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко спокойно отреагировал на грядущую реформу, заявив, что российская школа фигурного катания готова к любым вызовам, сказал Плющенко « СЭ ».

«Мы подстроимся»: Плющенко о праве ISU на эксперименты

Евгений Плющенко, чья карьера охватила несколько смен систем судейства, выразил уверенность в гибкости отечественных тренеров и спортсменов. Комментируя инициативу ISU для «СЭ», он отметил, что функционеры вольны изменять регламент, а задача профессионалов — показывать результат в любых рамках. По мнению чемпиона, разделение сфер ответственности (ISU меняет — тренеры адаптируют) является естественным процессом развития спорта, и Россия всегда находила способы оставаться в лидерах при любых переменах.

Суть реформы-2026: прыжки отдельно, танцы отдельно

Обсуждение, начавшееся в январе 2026 года, предполагает фундаментальную перестройку структуры соревнований в одиночном и парном катании.

Техническая программа: Короткая программа может превратиться в «прыжковую сессию», где основной упор будет сделан на сложность элементов и чистоту исполнения многооборотных прыжков.

Артистическая программа: Произвольная программа в новом формате может полностью исключить прыжковые элементы, сосредоточившись на хореографии, скольжении и передаче образа.

Сроки внедрения: Ожидается, что окончательное решение будет принято на конгрессе ISU, а новые правила вступят в силу с олимпийского сезона-2027/28.

Зачем это нужно: попытка спасти зрелищность или шаг назад?

Сторонники реформы из ISU утверждают, что современное фигурное катание превратилось в «гонку вооружений», где из-за обилия четверных прыжков страдает красота и артистизм. Разделение программ позволит атлетам с выдающейся хореографией конкурировать с «технарями». Однако критики опасаются, что произвольная программа без прыжков потеряет динамику и станет напоминать танцы на льду, что может оттолкнуть часть аудитории, привыкшей к экстремальной сложности одиночников.

Наследие Плющенко: почему его мнение так важно

Евгений Плющенко является уникальным экспертом в вопросах реформ, так как он выигрывал титулы при обеих системах судейства (старой «6.0» и новой судейской системе ISU). Имея в арсенале два олимпийских золота и три титула чемпиона мира, Плющенко сейчас руководит одной из крупнейших академий фигурного катания. Его спокойная реакция дает понять, что ведущие российские школы уже начали анализировать возможные изменения, чтобы подготовить поколение фигуристов к сезону-2027/28.