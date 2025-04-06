Посол Феоктистов заявил, задержанные в Аргентине россияне должны ответить по закону

Посол Российской Федерации в Аргентине Дмитрий Феоктистов сообщил, что дипломатическое представительство России внимательно отслеживает развитие событий, связанных с задержанием граждан России в Аргентине по подозрению в торговле людьми. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на слова Феоктистова.

По словам представителя дипломатического корпуса, виновные должны понести заслуженное наказание в соответствии с законом.

Российскую сторону тревожит, чтобы в ходе кампании по борьбе с сектантством не пострадали люди, не имеющие к этому никакого отношения, заявил глава российской дипмиссии в Аргентине.

«Что касается этой истории, то мы не считаем пока, что это новая спираль русофобских обвинений. Действительно, главный фигурант отсидел 11 лет в России… „, — сказал Феоктистов.

Он считает, что главная задача — это разграничить виновных и пострадавших, и именно этим сейчас занимается система правосудия.