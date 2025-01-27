Посол Индии в РФ посетил Дубну и высоко оценил работу одного из предприятий

Группа компаний «Рус Биофарм» встретила делегацию во главе с Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Индия в Российской Федерации господином Винаем Кумаром. Сотрудники завода «ПСК Фарма» познакомили гостей с работой предприятия. Специалисты продемонстрировали все этапы производства лекарственных препаратов и рассказали о перспективах развития в будущем.

«Деятельность таких производителей, как группа компаний «Рус Биофарм», имеет важное экономическое и социальное значение. Это яркий пример того, как взаимодействие России и Индии может приносить ощутимые результаты в науке и промышленности», — высказал мнение господин Винай Кумар.

На биофармацевтическом заводе «ПСК Фарма» группы «Рус Биофарм» специалисты выполняют полный цикл разработки и производства лекарственных препаратов. Многие из них относятся к группе социально-значимых. В частности, на предприятии выпускают лекарства для терапии астмы, ХОБЛ, туберкулеза, онкологии, сахарного диабета 2 типа, ВИЧ, аутоиммунных и редких заболеваний.

На территории предприятия расположен научно-исследовательский центр. Его специалисты разрабатывают новые препараты и методы исследования их эффективности. В дальнейшем разработанные лекарства передают в промышленное производство. С особенностями работы сотрудников центра ознакомили почетных гостей из Индии.

Полный спектр контроля исходного сырья и произведенных лекарственных средств производят в лаборатории, которая оснащена современным аналитическим оборудованием. Сотрудники «Рус Биофарм» провели для гостей экскурсию. Они продемонстрировали инновационный метод оценки свойств ингаляционных препаратов с применением каскадных импакторов. Препараты воспроизводят все отделы легких, чтобы самостоятельно определить дальнейшее распределение компонентов по организму человека.

«Рус Биофарм» — крупная компания, которая непрерывно инвестирует в развитие технологий, производства и, конечно, в собственную команду. Наши страны богаты талантливыми учеными, специалистами и обладают глубокой экспертизой в самых разных областях, включая медицину и фармацевтику. Такие проекты позволяют обмениваться этими знаниями друг с другом ради общего блага, ведь именно так мы сможем обеспечить здоровье и благополучие наших народов», — отметил посол.

В рамках экскурсии гости посетили цехи по выпуску активных фармацевтических субстанций и готовых препаратов. Лекарства выпускают в различных формах: капсулах, таблетках, аэрозолях, растворах для инъекций и для ингаляций, лиофилизатах. В ассортименте компании — ингаляционные микродозированные препараты и диспергируемые таблетки. «Рус Биофарм» соблюдает все международные и национальные требования GxP. Гостям продемонстрировали, каким образом на предприятии обеспечивают соблюдение высоких стандартов качества и безопасности.

Иностранным гостям показали не только нынешние разработки, но и поделились планами на будущее. В частности, рассказали о новых научно-исследовательских и производственных объектах, которые сейчас находятся на стадии строительства. Подобные меры позволят расширить портфель препаратов и объемы их выпуска. Потребность в средствах возрастает как на отечественном рынке, так и экспортных.

В ходе мероприятия стороны обсудили сотрудничество России и Индии в фармацевтической сфере, которое на протяжении длительного времени показывает свою эффективность. Посол дал высокую оценку успехам ГК «Рус Биофарм». Он выразил уверенность, что страны продолжат укреплять двусторонние связи.