Посол РФ в Канаде призвал власти страны немедленно извиниться перед русскими за чествование эсэсовца

Власти Канады обязаны извиниться перед всем русским народом за чествование эсэсовца, которое произошло в парламенте страны. Об этом заявил посол Москвы в Оттаве Олег Степанов.

Ранее премьер-министр Канады Джастин Трюдо принес извинения в связи с чествованием в парламенте Канады Ярослава Хунки, являющегося ветераном дивизии СС «Галичина». При этом, Россию и российский народ он в своей речи не упомянул.

«Канадские власти обязаны извиниться перед русскими в Канаде за позорный инцидент с чествованием эсесовца, которое наблюдал весь мир», - цитирует степанова РИА Новости.

Напомним, днем ранее ответственность за приглашение Гуньки в парламент взял на себя спикер палаты общин Энтони Рота, заявивший, что не знал всей информации о биографии нациста. В парламенте тот был представлен как герой борьбы за независимость Украины против советского режима. Во вторник, 26 сентября, Рота ушел со своего поста.