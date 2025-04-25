Десятки представителей иностранных посольств в Москве пришли в Александровский сад к Могиле Неизвестного Солдата, чтобы возложить цветы. Среди дипломатов заметили главу посольства Соединенных Штатов Линн Трейси. Об этом сообщил ТАСС.

В Александровском саду в Москве состоялась церемония возложения цветов со стороны иностранных дипломатов. Послы ряда стран пришли к Могиле Неизвестного Солдата, чтобы почтить память погибших воинов. Их сопровождали заместители главы МИД РФ. Среди дипломатов была и американский посол Трейси.

Вся церемония проходила при сопровождении Военного образцового оркестра Почетного караула. По мнению российской стороны, такая акция позволит объединить между собой все регионы мира. Она также не даст переписать историю тем, кто этого желает, за счет бережного сохранения исторической памяти.

Ранее сообщалось, что в Россию прибыл спецпосланник президента США Стивен Уиткофф. Самолет, на котором он прилетел, уже приземлился в московском аэропорту «Внуково».