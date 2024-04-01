Посольство Ирана пострадало при ударе Израиля по Сирии

Израильские военные нанесли удар по дому, расположенному неподалеку от посольства Ирана в сирийской столице Дамаске.

Как сообщают журналисты, в результате обстрела пострадало и само здание дипломатической миссии.

Согласно данным агентства Nour News, посол Ирана в Сирии Хосейн Акбари не пострадал в результате атаки.

Подробности об ущербе и последствиях атаки пока не сообщаются, однако данное событие произошло на фоне напряженной обстановки в регионе и роста геополитических противоречий. Известно о том, что в результате обстрел могли погибнуть несколько местных жителей.

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