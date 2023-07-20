Посольство Исландии в Москве временно прекратит свою работу

По данным издания, временный поверенный в делах Исландии официально обратился в Министерство иностранных дел России и сообщил, что с 1 августа посольство прекратит свою работу на неопределенный срок. Когда оно вновь начнет функционировать, не уточняется.

Также сообщается, что временный поверенный Исландии в России продолжит исполнять свои дипломатические функции, находясь при этом в столице своей страны - Рейкьявике.