Посольство Исландии в Москве временно прекратит свою работу
Фото: [©Алексей Филиппов/РИА Новости]
Посольство Исландии в Москве временно приостановит работу. Подробности рассказало РИА Новости.
По данным издания, временный поверенный в делах Исландии официально обратился в Министерство иностранных дел России и сообщил, что с 1 августа посольство прекратит свою работу на неопределенный срок. Когда оно вновь начнет функционировать, не уточняется.
Также сообщается, что временный поверенный Исландии в России продолжит исполнять свои дипломатические функции, находясь при этом в столице своей страны - Рейкьявике.