Посольство Исландии в Москве временно прекратит свою работу

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Фото: [©Алексей Филиппов/РИА Новости]

Посольство Исландии в Москве временно приостановит работу. Подробности рассказало РИА Новости.

По данным издания, временный поверенный в делах Исландии официально обратился в Министерство иностранных дел России и сообщил, что с 1 августа посольство прекратит свою работу на неопределенный срок. Когда оно вновь начнет функционировать, не уточняется.

Также сообщается, что временный поверенный Исландии в России продолжит исполнять свои дипломатические функции, находясь при этом в столице своей страны - Рейкьявике.

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