Посольство России в Душанбе временно прекратило предоставление российского гражданства

Посольство России в Таджикистане с 26 октября временно приостановит прием по вопросам гражданства, говорится в сообщении дипломатического представительства.

Приостановка потребовалось для внесения изменений в регламент работы консульского отдела, которые потребовались после вступления в силу нового федерального закона о мигрантах.

Граждане Таджикистана являются лидерами по числу обращений за получением российского гражданства. Как свидетельствует из статистики МВД РФ, в первые три месяца новыми гражданами России стали более 106 тысяч человек. Из них 44,9 тысячи – таджикистанцы.

Новый закон о гражданстве упрощает получение его для многих категорий соискателей. При этом приняты меры для пресечения фиктивных браков с целью получения гражданства. Теперь основанием для упрощенного получения гражданства является наличие общего ребенка.